日本シリーズは26日に第2戦がみずほペイペイドームで行われる。第1戦を勝った阪神は来日1年目のデュプランティエが先発する。日本シリーズで阪神の外国人投手が勝利投手になったのは、64年南海第2戦のバッキー、同年第5戦のバーンサイド、85年西武第2、6戦のゲイル、03年ダイエー第4戦のウィリアムス、14年ソフトバンク第1戦のメッセンジャーと過去5人。ゲイルを除く4人は南海、ダイエー、ソフトバンクといずれもホークスを相