「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２５日、トロント）ドジャースの公式インスタグラムが更新され、第２戦に先発する山本由伸投手の球場入りの写真が投稿された。ヘッドホンを首から下げ、紺の上下にスニーカーとラフなスタイル。右手に愛用のルイ・ヴィトンのバッグを持ち、集中した表情だった。ファンからは「応援してます」、「由伸劇場、魅せてくれぃ〜」、「頑張って」とエールが飛んでいる