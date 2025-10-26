お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が18日、公式YouTubeチャンネル『ナイツ塙会長の自由時間』を更新。フジテレビ系で放送された連続ドラマ『愛の、がっこう。』を大絶賛した。ナイツ・塙宣之○「えっ!? そこ伏線なの!?」公開された動画では、ドラマ好きの塙が、“夏ドラマ2025”のベスト3を発表。1位に挙げた作品は「家族全員で観た」そうで、「すごく感動したドラマ。子供から大人まで楽しめる内容だった」と称賛。また、3位について