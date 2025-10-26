SMBC日本シリーズ2025第1戦● ソフトバンク 1 − 2 阪神 ○＜10月25日みずほPayPay＞25日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル 日本シリーズ ソフトバンク−阪神 第1戦』で解説を務めた江本孟紀氏が、阪神・中野拓夢のセーフティバントについて言及した。0−0の6回先頭の近本光司が安打と盗塁で無死二塁とすると、2番・中野拓夢が2球目のツーシームを三塁線にセーフティバント。これが三塁ライン際ギリ