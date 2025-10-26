我が子が未満児クラスへ入園することに、迷いとためらいがあった筆者。悩み続けながらも子どもと共に進むなかで、たどり着いた答えがありました。 末っ子を未満児クラスに入園させる 私には、3人の子どもがいます。 上2人は3歳まで自宅で見ていましたが、3人目の末っ子は、2歳で保育園に入園させることに決めました。理由は経済事情。上の子達にお金がかかってきたこともあり働かざるを得ない状況でした。 「寂しい思いをさ