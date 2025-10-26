外国人政策に厳しい視線が注がれている。一方で、日本は労働力の不足が深刻で 、24時間営業のコンビニエンスストアや、高齢化と後継者難の農業、介護の現場などに外国人が欠かせなくなっている。外国人なくして、日本の社会が成り立たなくなってきている現実があるなか 、深刻な人手不足と「共生」はどう両立するのか。 小野田紀美「外国人との秩序ある共生社会推進担当相」が掲げる“制度見直し”今年７月の参議院議員選挙で