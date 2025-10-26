相手も警戒してくるW杯、効果は半減すると考えて準備を進めなければならないブラジル代表に3-2の逆転で勝利した後、「戦術カタール」というパワーワードが出てきた。試合後に堂安律が冗談で言ったらしいが、前半と後半で日本が豹変したことが逆転の決め手になったのは間違いない。カタール・ワールドカップ（W杯）では試合途中から急にギアを上げるような戦い方でドイツ、スペインに勝利している。だから「戦術カタール」なの