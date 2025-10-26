色鮮やかな天平文化を現代に伝える「第７７回正倉院展」（主催・奈良国立博物館、特別協力・読売新聞社）が２５日、奈良市の奈良国立博物館で開幕した。今年はガラス製のさかずき「瑠璃坏（るりのつき）」や双六盤「木画紫檀双六局（もくがしたんのすごろくきょく）」、絃楽器「桑木阮咸（くわのきのげんかん）」など６７件が展示された。会期は１１月１０日まで（無休）。観覧には事前予約制の「日時指定券」の購入が必要となる