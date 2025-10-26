ロックバンド「クリープハイプ」の尾崎世界観さんがnews23のエンディングテーマを書き下ろしました。一日の終わり「23時」にこだわったという新曲「23、24」。どんな思いを込めたのでしょうか。【写真を見る】尾崎世界観が歌う“23時” 書き下ろし楽曲「23、24」に込めた思い尾崎世界観が歌う「23時」この日、新たな楽曲が少しずつ形になっていました。尾崎世界観さん「良いニュースもあれば悪いニュースもあるし、1日ごとに状況が