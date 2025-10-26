首都高・湾岸線で、ワゴン車が横転。運転していた男性が病院に運ばれた。25日正午前、東京・品川区東八潮の首都高速・湾岸線東行きで、「ワゴン車が横転している」と目撃者から110番通報があった。警視庁によると、ワゴン車が近くのインターチェンジの分岐部分に突っ込んだ後、横転したという。この事故で、運転していた20代の男性が病院に運ばれたが軽傷。他にケガをした人はいなかった。（「イット！」 10月25日放送より）