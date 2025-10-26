フリーアナウンサーの青木源太（42）がMCを務めるカンテレの情報番組「とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）が、今秋からフジテレビでも放送が始まった。秋田テレビ、テレビ長崎でも放送され、全国19の放送局にエリアが拡大。「見ていただける可能性が増えるのはうれしい」と喜んでいる。「イベント司会で日本一に」と決意し20年に日本テレビを退社、恩人と立てた誓いとアナウンサーとしての矜持（きょうじ）を抱きながら歩んで