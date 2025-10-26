読売さわやか野球教室（札幌空知読売会主催）が２５日、札幌市清田区の札幌スタジアム室内練習場で行われた。小学生４２人が参加し、元日本ハムの稲田直人氏と鶴岡慎也氏が講師を務めた。稲田氏は走塁、ゴロの捕球、打撃を、鶴岡氏は投球や捕球、打撃を熱心に指導。最後に行われたミニゲームでは選手たちが指導の成果を存分に発揮した。稲田氏は「難しいが継続が大事。苦しいことから逃げずに目標をつくってやれば成果は出る」