◇りそなＢ２リーグ第５節岩手８１ー６７ベルテックス静岡（２５日・盛岡タカヤアリーナ）西地区最下位のベルテックス静岡が岩手との第１戦を６７―８１で落とし、６連敗。第１クオーターから６―２７と出遅れたベルテは外国籍の選手を１人欠く相手に、まったくいいところがなく完敗。開幕から８戦で、わずか１勝と泥沼から抜けられない状況だ。今季Ｂ３から昇格した岩手に苦もなくひねられた。警戒していた３点シュートは