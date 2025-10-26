トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、カナダへの関税を10％上乗せすると自身の交流サイト（SNS）で明らかにした。関税を巡るレーガン元大統領の発言を引用した「虚偽」の広告が直ちに停止されていないことを理由としている。カナダ東部オンタリオ州政府のフォード首相は広告を一時停止すると発表したが、トランプ氏は「詐欺だと知りながら、昨夜の（米大リーグの）ワールドシリーズ