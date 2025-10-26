きょう未明、千葉県船橋市の路上で70代とみられる男性が車にはねられ、重傷を負いました。車はそのまま走り去っていて、警察がひき逃げ事件として捜査しています。きょう午前1時20分ごろ、船橋市高根台の市道で「黒色の車両と高齢男性の歩行者が衝突して、車両が逃走した」と目撃した男性から110番通報がありました。警察によりますと、はねられたのは70代とみられる男性で、信号や横断歩道のない見通しの良い直線道路を横断してい