私たちは周りの人と比較して、うらやんだり不安になったりしがちです。 ただ家計運営は、もとから保有している資産（不動産や親からの遺産など）、生活スタイル、一人暮らしか、配偶者や子どもがいるか、副収入があるか、住んでいる地域（家賃・物価水準）などによって大きく変わります。「給料が多いから」だけとはかぎらない、ということを認識したうえで考えてみましょう。 手取り30万円は「多い」ほうか？ 国税