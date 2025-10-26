アイルランド大統領選で勝利の結果を受け、笑みを浮かべるキャサリン・コノリー下院議員＝25日、ダブリン（ロイター＝共同）【ロンドン共同】24日に投票が行われたアイルランド大統領選は25日開票の結果、最大野党のシン・フェイン党など左派連合が支持する無所属の下院議員キャサリン・コノリー氏（68）が勝利した。選挙管理当局によると、得票率63％で、29％だった2位候補を大きく引き離した。11月11日に就任する。任期は7年。