多くのメイク好きから“指塗りには戻れない”と絶賛されたエテュセの「スキンフィット コンシーラーブラシ」が、待望の数量限定で再登場します。まるで指先のようにフィットする設計と、職人の手仕事によるなめらかなタッチで、コンシーラーを均一に仕上げる一本。セット使いにおすすめの「スキンフィット カバーコンシーラー」と併せれば、クマや色ムラも美しくカバーできます&#