元「non-no」の専属モデルで、タレントの陽南子（ひなこ）さんが10月25日までにインスタグラムを更新し、出産を報告した。【写真】「全員こんなかわいいことある？！」家族3人ショット陽南子さんは「私たちのもとに元気いっぱいの男の子が誕生しました」と報告し、わが子について「なかなか授かれず葛藤した日々を乗り越え、ようやく出会えた小さな命」とつづった。赤ちゃんと夫とのスリーショットもアップし「新米のパパとママと