All About ニュース編集部は9月25〜26日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「実は○○な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。その結果の中から、今回は「実は元アイドルと知って驚いた芸能人ランキング」を発表します。【13位までのランキング結果】2位：反町隆史／57票2位に選ばれたのは、反町隆史さん。数々の人気ドラマで存在感を放つ俳優・反町さん。モデルとして活動した後、1994年にドラマ『毎度ゴメンなさぁい