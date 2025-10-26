2025年10月25日に横浜F・マリノスがサンフレッチェ広島を３−０と下した試合で、主役のひとりになったのが横浜FMの天野純だ。78分、ジョルディ・クルークスに代わってピッチに入った天野は、まず84分に自らPKを獲得。これを冷静に沈めると、後半のアディショナルタイム（90分＋１分）にはCKからジェイソン・キニョーネスのヘッド弾をアシストと、１得点・１アシストをマークした。「PKを取ったシーンは誘った感じもあって、し