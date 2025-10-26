◆陸上◇東海高校新人（２５日・草薙総合運動場陸上競技場）女子１００メートル障害で堀内なな（東海大静岡翔洋１年）が１４秒２７で初優勝した。苦手なスタートに成功したヒロインが、自己ベストで東海女王に輝いた。男子棒高跳びは西川樹利（しゅり、磐田農２年）が自己ベストに並ぶ４メートル７０で連覇。男子１００メートルでは松下碩斗（静岡１年）が追い風３・７メートルの中、１０秒４６で初制覇した。＊＊＊＊１年生ハ