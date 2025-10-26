10月26日は、小室圭さんと眞子さんが結婚した日。2021年のその日から、早4年が経ったことになる。2人には今年、大きな出来事があった。結婚4年目にして待望のベビーが誕生し、その生活が激変したのである。言うまでもなく、眞子さんは皇族を離れたとはいえ、将来の天皇である悠仁さまの姉であり、小室さんは義兄に当たる。母の紀子さまも9月のお誕生日文書で、初孫に会いたいとの旨を述べられたように、いまなお2人が公的な場面