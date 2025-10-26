後に大成する変人どうしの競い合い蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）は、山東京伝（古川雄大）から押しつけられた変人の滝沢瑣吉（津田健次郎）を、作家見習い兼手代として耕書堂に置くことにした。だが、もともとが旗本の五男坊で、変人のうえに武士としての気位も高いので、早速、耕書堂でもとから働いている手代のみの吉（中川翼）と対立しはじめた。NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の第40回「尽きせぬは欲の泉」