患者数は「160万人」激しい痒みに襲われるアトピー性皮膚炎の患者数は、全国で160万人に上る（2023年、厚労省患者調査）。この他に、通院間隔が長い、市販薬を使用しているなどの軽症者を含めれば200万人を超えるともいう。アトピー性皮膚炎は子供の頃に発症して、成長と共に症状が治まることもあるが、成人後も悩まされる患者は多い。【写真】自身も「小さい頃からアトピーに悩んでいた」と告白。アトピ−性皮膚炎啓発「たもつ