◇ワールドシリーズ第2戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月25日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に「1番・DH」で出場することが発表された。試合前の練習では敵地ファンから愛情たっぷりのコールを受けながら、練習を進めた。練習のためグラウンドに姿を現すと、敵地ファンが一気に活気づいた。キャッチボールをする大谷に対して