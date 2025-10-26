関東・関西をまたにかける「リアル」すごろく再び――東武鉄道と近畿日本鉄道が、大人気ゲーム「桃太郎電鉄」とコラボしたリアルイベントの第2弾『リアル桃鉄でガチ沿線めぐり 東武 vs 近鉄 新幹線で東西制覇！』を2025年11月1日(土)から共同開催します。2024年に好評を博したイベントが、新要素を加えてパワーアップ。今回は新たにJR東海も特別協力として参画し、東海道新幹線を使った東西エリアの制覇も可能になりました。スマー