[10.25 プレミアリーグ第9節 ブレントフォード 3-2 リバプール]プレミアリーグは25日、第9節を各地で行い、MF遠藤航所属のリバプールはブレントフォードに2-3で敗れた。開幕5連勝スタートからクリスタル・パレス戦(●1-2)、チェルシー戦(●1-2)、マンチェスター・U戦(●1-2)に続いて4連敗。直近のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)で公式戦の連敗こそ止めたが、プレミアリーグでの4連敗は2021年4月以来4年半ぶりの屈辱となった。