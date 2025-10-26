本日10月26日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」には、阿部サダヲと松たか子が登場！SixTONESの楽曲「こっから」が大好きだという松は、“こっから愛”をジェスチャーで一生懸命伝えるものの、メンバーから「なんですかそれ？」とツッコまれて照れ笑い！ゲストにも容赦なくツッコミを入れるヤンチャなSixTONESに、阿部も「すごく楽しそう。男子校みたい」と思わず笑顔に。何度も夫婦役を演じて息ぴったり