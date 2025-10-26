¤³¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ç¡¢¤Þ¤¿ËÜ¤¬Çä¤ì¤ë¤«¤â¡ª¡©¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î24Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÁªÂò¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÂçÊª¼ê¤ÎÀ¶°ì¿§¤òÀ®½¢¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û½ÂÀîÆñÇÈ¡È¥Á¥ó¥È¥ì¡É¼ÂÀïÊÔ¤È¤¤¤¦°ì¶É½ÂÀî¤È¤¤¤¨¤ÐºÇ¶á¡¢Ãø½ñ¡Ö½ÂÀîÆñÇÈ¤Î¥Á¥ó¥¤¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÏÀ¶°ì¿§¡¢º®°ì¿§¤È¤¤¤Ã¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÀ÷¤á¼ê¡É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢ÆÃ¤ËÀ¶°ì¿§¤ÏÌÄ¤¤¤Æ¤â5ËÝ¡¢