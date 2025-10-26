【ノビサド（セルビア北部）＝平地一紀】レスリングのＵ―２３（２３歳以下）世界選手権は２５日、セルビアのノビサドで行われ、女子６２キロ級はパリ五輪金メダルの元木咲良（育英大助手）が決勝でウクライナ選手に快勝し、優勝した。２３歳の元木はカデット（現Ｕ―１７）、ジュニア（現Ｕ―２０）、シニアの各世界選手権と五輪を合わせ、世界の主要５大会を制覇する「グランドスラム」を達成した。男女を通じて世界で初めて達