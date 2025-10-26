◇プロ野球 日本シリーズ第1戦 阪神2-1ソフトバンク(25日、みずほPayPayドーム)阪神とソフトバンクの日本シリーズ初戦は、阪神が1点差の逆転勝利。藤川球児監督が試合後の勝利監督インタビューで喜びを語りました。阪神は初回、1アウト2塁のピンチを背負うと4番・近藤健介選手にタイムリーを放たれ先制点を献上。援護したい阪神打線でしたが、有原航平投手の前に5回まで無得点に抑えられました。それでも1点を追う6回、先頭の近本