JRA公式YouTubeチャンネルで公開JRAは24日、公式YouTubeチャンネルで「ICHIROMEETSKEIBA2025」を公開した。米大リーグ、マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクター・イチロー氏と武豊騎手が行った昨年のスペシャル対談に続く、新たなコラボレーション企画。イチロー氏はまさかの場所で、まさかの勧誘を受けていた。日本人初の米国野球殿堂入りを果たしたイチロー氏が足を踏み入れたのは、競走馬がトレーニングなどを