◆サッカー◇全国高校選手権静岡県大会（２５日）▽決勝トーナメント１回戦磐田東２−０常葉大橘決勝トーナメントがスタートし、１回戦４試合が行われた。磐田東は常葉大橘を２−０で下し、１１月３日の準々決勝に進んだ。２６日は１回戦の残り４試合が行われる。磐田東のＭＦ加藤侍大（じお、３年）が１ゴール１アシストと、全２得点にからんだ。前半１３分に左サイドを突破し、ＦＷ松尾亮弥（３年）の先制点を呼び込むと