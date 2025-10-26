◆プレミアリーグ第９節マンチェスターＵ４―２ブライトン（１８日、英国・オールド・トラフォード）プレミアリーグの第９節が４試合行われ、日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはアウェーでマンチェスターＵと対戦し、２―４で敗れた。相手は前節で宿敵リバプールをアウェーで下して勢いに乗るマンチェスターＵ。三笘はこの試合もベンチ外。これで３試合連続の不在となった。前半２４分にクーニャが左サイド