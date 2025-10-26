なぜか、実年齢より老けて見られてしまう――そんな悩みの真の原因が、いま次々と解明されている。若さには理由があるのだ。勃起のメカニズムもう何年も朝勃ちをしていない、満足な射精をしていない︱。そうした性機能の低下を「老化のせいだ」と思って、あきらめてはいないだろうか。実は、食い止める方法はある。「ペニスの大部分は血管の集合体である海綿体です。これはスポンジ状の組織で、使わないと年を経るごとに劣化