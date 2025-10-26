睡眠不足は健康に悪い。しかし最新研究では、それよりも、生活リズムならぬ睡眠リズムが重要なことが分かった。どういうことか。前編に続き、老化と寿命に関して気を付けるべきポイントを紹介する。【前編はこちら】『【猛暑が老化を加速する】最新の成果を発表した研究者が警告！「日本はかなりヤバいですね」【今年最も暑かった町ランキング】』大切なのは睡眠時間よりも「睡眠規則性」日本人は、海外の人に比べて寝不足だ。一日