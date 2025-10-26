自動車メーカーが覇を競い合うBEVの航続性能だが…（写真はイメージ、Guitar photographer／Shutterstock.com）（井元 康一郎：自動車ジャーナリスト）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]BEVの航続性能はユーザーが重視する三大要素のひとつバッテリー式電気自動車（BEV）の“航続距離戦争”が過熱の様相を呈している。10月8日に日産自動車が第3世代「リーフ」を発表。2種類のバッテリーのうち総容量75kWhのものを積む「