運動不足が続くと体はどうなるのか。トレーナーの澤木一貴さんは「中高年になると、『健康の借金』が一気に降りかかってくる。風邪が長引くようなものから、将来的には、病院に通い続けたり、薬を飲み続けたりしなければいけない体になってしまう」という――。※本稿は、澤木一貴『体力おばけへの道 頭も体も疲れにくくなるスゴイ運動』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／bee32※写真はイメージです -