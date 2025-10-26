Seibu Prince Hotels Worldwide Asia Pacificは、ベトナム・ダナンの既存のホテル「Sel de Mer Hotel ＆ Suites」を「プリンスホテル ダナン」として10月1日にリブランドオープンした。建物は地上26階建て。客室は全164室。館内にはオールデイダイニング、コーヒーショップ、プール、ジム・フィットネスセンター、スパ、多目的ルーム、ルーフトップバーを完備する。アクセスは、ダナン空港から車で約16分。