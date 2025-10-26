現在、日本は世界4位のコーヒー消費国だ。幕末の1858年にコーヒー豆の輸入を始めて以来、どのようにして日本でコーヒーは広まっていったのか。第15代ワールド・バリスタ・チャンピオンの井崎英典さんによる『教養としてのコーヒー』（SB新書）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／Aliaksandr Yarmashchuk※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Aliaksandr Yarmashchuk■初めてコーヒーを飲んだ日本人の正直すぎる感想