俳優・タレントの井ノ原快彦が、きょう26日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)に出演。少年時代のやんちゃなエピソードや、プライベートで友人に見せる意外な一面、さらにはV6の解散秘話など、普段トーク番組ではあまり語られることのない素顔の数々を、大いに語る。井ノ原快彦“少年時代からの戦友”として番組のインタビューに答えた松岡昌宏は、13歳からの付き合いである井ノ原のやんち