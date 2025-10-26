●「私たちが先に死んだら、この子はどうにもならなくなる」 フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』（毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)が、1995年10月の番組スタートから30周年を迎えた。これを記念して、話題を 集めた作品と「その後」の物語を、5週連続で放送している。26日に放送される第4弾「『キャンディさんの人生』最期の日々」を取材したのは、『ザ・ノンフィクション』に第2回放送から携わる込山正徳