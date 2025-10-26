お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が21日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)にゲスト出演。フリーアナウンサー・羽鳥慎一とのエピソードを明かした。羽鳥慎一アナウンサー○『24時間テレビ』後に届いたLINEあのとのトークで、「あのちゃんはそのままでいい」と強調しながら、「“あのちゃんはそんな感じだもんね”って、日本中受け入れてる。“そういうところが