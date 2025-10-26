10月25日、映画『女性の休日』が公開となった。本作は、アイスランドで1975年に起きた女性による一斉ストライキ（「女性の休日（Woman's Day Off）」と呼ばれる）を描いたアメリカ人監督によるドキュメンタリー映画である。日本での公開に先立って本作の試写会とトークイベントがおこなわれた。試写会で本作を見たある男性編集者（35歳・妻子あり）は、やや不適切な感想をもったという。その「不適切な感情」がもつ意味を考える。