古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？講談社現代新書の新刊『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。本記事では、〈世界で墳墓が作られた中で、「日本列島の古墳にだけ」存在する「特異な構造」〉に引き続き、箸墓古墳に葬られている人物について詳しくみていく。※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。