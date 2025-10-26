警察車両の赤色灯女性を撮影する目的で名古屋市の施設に侵入したとして、愛知県警は26日、建造物侵入の疑いで、三重県警津南署の警部補小林栄彰容疑者（38）＝津市＝を逮捕した。愛知県警によると「好みの女性がいれば、撮影するつもりで行った」と容疑を認めている。逮捕容疑は25日午前10時55分ごろ、女性を撮影するため、名古屋市名東区の施設に侵入した疑い。撮影しているところを施設の従業員が見つけ、110番した。