女優東ちづる（65）が26日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。労働者の賃金や国民の幸せなどについて、思いをつづった。東は25日の更新で「労働時間を増やす以前に、労働者の賃金を上げてほしい。目指すのは、『強い国を！』と言う以前に、『国民の幸せ』と言ってほしい」と述べた。東は直接記していないが、前日の24日には高市早苗首相が所信表明演説をしており、その中で「日本列島を強く豊かにしていく」などと述べている。