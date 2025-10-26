全国で熊の人的被害が止まらない。目撃情報は日々更新され、熊による被害事例が例年にないペースで増加の一途を辿っている。10月15日時点での熊による今年の死亡者は全国で7名、怪我人を含めると被害者は100名を超えている。単なるニュースとして消化する都会の住民に比べ、日常生活において熊の存在を嫌でも意識せざるを得ない地域に住む住民にとっては、熊の目撃情報は無機質な情報ではなく、日々の生活に影響するダイレクトな恐