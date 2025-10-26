授かり婚ではあるものの幸せな結婚をしたはずだったミユ。しかし夫であるユウイチは、妊娠を機にミユにつらく当たるように。ユウイチによるモラハラに対し「母親になるんだから」と健気に耐えるミユですが…？『モラハラ夫から昼逃げした話』第1話をごらんください。 授かり婚をした主人公、ミユ。幸せな結婚生活になると信じていましたが、待っていたのは夫であるユウイチによるモラハラでした。 優しい夫との出会い